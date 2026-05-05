Şaibeli maça şike soruşturması

Siirt'te Bölgesel Amatör Lig'de oynanan KurtalansporŞırnak Petrol müsabakasında skandal bir olay yaşandı. 70. dakikada Şırnak Petrol, Kurtalan karşısında 4-1 öndeyken Şırnak Spor Başkanı'nın yedek kulübesine giderek takıma, "Maçı kaybedin" talimatı verdiği ve bu anların kameraya yansıdığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. İddiaya göre; bu talimattan sonra Kurtalanspor, son 20 dakikada tam 4 gol atarak maçı 5-4 kazandı ve bu sayede ligde kaldı. İddialar üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Futbolda bahis ve şike soruşturmalarını yürüten Başsavcılık, re'sen soruşturma başlatarak olayı derinlemesine incelemeye başladı.