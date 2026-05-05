Sergen Yalçın: Bu kadar tepki iyi olmadı

Ziraat Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Konyaspor, Beşiktaş'ı 90+8'de bulduğu penaltı golüyle eleyerek adını finale yazdırdı.
Siyah-beyazlılarda maç sonunda büyük tepki gelirken, teknik direktör Sergen Yalçın yapılan protestoya yanıt verdi.
"FUTBOL ENTERESAN BİR OYUN"
"Öncelikle üzgünüz. Final oynayıp kupayı almaktı hedef. Futbol enteresan oyun, her zaman istediğinizi vermiyor. Kontrol bizdeydi, her an gol atabilecek durumdaydık. Sonda bir penaltı ve kupaya veda ettik. Taraftarın tepkisini de anlıyorum. Biz de, oyuncular da kupayı kazanmak istiyorduk. Futbol 3 ihtimalli bir oyun ve bazen böyle sonuçlar oluyor."
"BU KADAR TEPKİ İYİ OLMADI"
"Gelecek sezona dair plan yok, 2 maç var, oynayalım, bakacağız. Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı, onu söyleyeyim. Biz Beşiktaş menfaatleri için buradayız. Geçen sefer de böyle gelmiştik ilk sezonda. Camiada sabır bitmiş, camiaya da hak vermek lazım."