Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Trabzonspor, İstanbul takımlarından puanları topladı!
Giriş Tarihi: 5.05.2026 10:52

Trabzonspor, İstanbul takımlarından puanları topladı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da Beşiktaş ile oynanacak maç öncesi hazırlıklar devam ederken bordo-mavililerin bu sezon İstanbul takımlarına karşı performansı ön plana çıktı.

İHA Futbol
Trabzonspor, İstanbul takımlarından puanları topladı!
  • ABONE OL

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Beşiktaş karşısında çıkmaya hazırlanırken, 2025-2026 sezonunda İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti.

Bordo-mavililer, geride kalan 32 haftada hanesine yazdırdığı 66 puanın 27'sini İstanbul takımlarına karşı elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, söz konusu karşılaşmalarda 25 gol atıp 17 gol yedi.

Trabzonspor, ligde topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden aldı. Bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan çıkardı.



Sezonun ilk yarısında sahasında Beşiktaş ile 3-3 berabere kalan Trabzonspor, sezonun son derbisinde deplasmanda rakibiyle karşılaşacak. Bordo-mavililer, bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak moral bulmayı hedefliyor.

Trabzonspor, geçtiğimiz sezon Süper Lig'de yer alan 6 İstanbul takımı karşısında toplam 13 puan toplamıştı. Bu sezon ise lig tamamlanmadan 27 puana ulaşan bordo-mavililer, geçen sezona şimdiden 14 puan fark attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #FATİH TEKKE #SÜPER LİG

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Trabzonspor, İstanbul takımlarından puanları topladı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA