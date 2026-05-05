Trabzonspor, İstanbul takımlarından puanları topladı!

Trabzonspor, Süper Lig'de sezonun son deplasman maçına Beşiktaş karşısında çıkmaya hazırlanırken, 2025-2026 sezonunda İstanbul ekiplerine karşı topladığı puanlarla dikkat çekti.

Bordo-mavililer, geride kalan 32 haftada hanesine yazdırdığı 66 puanın 27'sini İstanbul takımlarına karşı elde etti. Karadeniz ekibi, bu sezon İstanbul temsilcileriyle oynadığı 13 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alırken, söz konusu karşılaşmalarda 25 gol atıp 17 gol yedi.



Trabzonspor, ligde topladığı puanların yüzde 41'ini İstanbul ekiplerinden aldı. Bordo-mavililer, yalnızca Fenerbahçe ile oynadığı iki maçtan puan çıkaramazken; Eyüpspor, Kasımpaşa ve Fatih Karagümrük karşısında 6'şar puan topladı. Başakşehir ve Galatasaray ile oynadığı maçlardan ise 4'er puan çıkardı.