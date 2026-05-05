Trabzonspor’da Paul Onuachu’nun suskun dönemi!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzohspor'da Nijeryalı santrforu Paul Onuachu'nun oynamadığı maçlardaki puan kayıpları dikkati çekti.

Trabzonspor'da kiralık forma giydiği 2023-24 sezonundaki performansıyla öne çıkan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk döneminde 21 maçta 15 gol, ikinci gelişinde ise 22 kez takımı adına tabelayı değiştirdi.

Ligde 66 puanla üçüncü sıradaki bordo-mavililer, Onuachu'nun skor katkısının olmadığı son 4 haftada 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor'un golcüsü, bordo-mavili takımın ligin 28. haftasında sahasında lider Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada attığı golün ardından fileleri havalandıramadı.