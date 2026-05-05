Trabzonspor’dan transferde Aral Şimşir ısrarı!

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor'da kurmaylar gelecek sezon için kadro planlama çalışmalarını sürdürüyor.

Malinovskyi ve Thierry Karadeniz ile anlaşma sağlayan bordo-mavililerin, en büyük mesaiyi kanat bölgesi için harcayacağı belirtildi.

Zubkov'un da ayrılık ihtimali nedeniyle Trabzonspor'un transferde en az 3 kenar oyuncusunu takıma kazandırmayı planladığı aktarıldı. Bordo-mavililerin kanatlara yerli takviyesi yapmayı da planladığı vurgulandı.