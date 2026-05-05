U17 Kızlar Gelişim Ligi’nde finalistler netleşti!

Bursa Osmangazi'deki Gülbahçe Spor Sahası'nda yarı final ilk maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Soma Zafer ve Gençlik karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Soma Zafer ve Gençlik finale adını yazdırdı.

Osmangazi'deki Veysel Karani Sahası'ndaki diğer yarı final maçında Dudullu ile Ordu Pars Spor karşılaştı. Dudullu, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını finale yazdıran ikinci ekip oldu.

U17 Kızlar Gelişim Ligi şampiyonu, Gülbahçe Spor Sahası'nda 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak maçın ardından belli olacak.

