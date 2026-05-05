Giriş Tarihi: 5.05.2026 15:42

U17 Kızlar Gelişim Ligi’nde finalistler netleşti!

U17 Kızlar Gelişim Ligi Play-Off finaline Soma Zafer ve Gençlik ile Dudullu yükseldi.

Bursa Osmangazi'deki Gülbahçe Spor Sahası'nda yarı final ilk maçında Natura Dünyası Gençlerbirliği ile Soma Zafer ve Gençlik karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta sahadan 2-1 galip ayrılan Soma Zafer ve Gençlik finale adını yazdırdı.

Osmangazi'deki Veysel Karani Sahası'ndaki diğer yarı final maçında Dudullu ile Ordu Pars Spor karşılaştı. Dudullu, sahadan 4-0 galip ayrılarak adını finale yazdıran ikinci ekip oldu.

U17 Kızlar Gelişim Ligi şampiyonu, Gülbahçe Spor Sahası'nda 6 Mayıs Çarşamba günü saat 13.00'te başlayacak maçın ardından belli olacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör

