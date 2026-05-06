3 kaleci de ayrılacak!

Fenerbahçe
'de yeni sezon öncesi kalede radikal değişim kapıda. Mevcut üç file bekçisiyle de yolların ayrılması planlanırken, başkan adayları üst düzey yabancı ve potansiyelli yerli bir isimle yeni yapılanma planlıyor. Başkan adaylarının ortak görüşü, yıllık 11 milyon Euro maaş alan Ederson'u uygun bir teklif halinde Arabistan'a göndermek.
Sambacı'nın da ayrılığa sıcak baktığı ve kariyerine farklı bir kulüpte devam etmek istediği belirtiliyor. Ayrıca Mert Günok
ve Tarık Çetin ile de devam edilmeyecek.