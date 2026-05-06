Abdullah Avcı'dan geri dönüş açıklaması: "Hazırım"

'FUTBOLUN İYİLEŞTİRME VE BİRLEŞTİRME GÜCÜ VARDIR'

Süper Lig'e yükselen takımların Türk futboluna katkı sağlayacağını vurgulayan Abdullah Avcı, "Bir kere Erzurum, bu kültüre sahip, inişleri çıkışları olan büyük bir şehir. Aynı şekilde Diyarbakır da bu kültüre sahip bir şehir. Futbolun iyileştirme ve birleştirme gücü vardır. Bu takımlarımızın Süper Lig'de olması, oradaki organizasyonların ve etkinliklerin artmasıyla birlikte, oyunun bu güzel yönü doğru yakalandığı takdirde çok daha önemli işler yapılacaktır diye düşünüyorum. Tebrik ediyoruz, başarılar diliyoruz. Üçüncü takım için de yarış devam edecek, onu da yakından takip edeceğiz" açıklamasını yaptı.

'REKABETİ DAHA İYİ HALE GETİRMEK GEREKİR'

Teknik direktörlerin gelişimi ve oyunun değişen yapısına da değinen tecrübeli teknik adam, "Dönem dönem teknik adamlar Türk futboluna hizmetler yapmışlardır. Ancak futbol; hayat, teknoloji ve bilgiyle birlikte sürekli değişen ve yenilenen bir oyundur. Yeni nesil teknik adamlarımız, özellikle genç nesil, bu oyuna ciddi şekilde kafa yoruyor. Tabii ki hatalar yapacaklar; bu oyun teknik adamların da, futbolcuların da, yöneticilerin de, medyanın da, taraftarın da hata yaptığı bir oyundur. Gelişen oyunlarımız ve organizasyonlarımız var. Bu oyun organizasyonlarının daha iyi hale gelmesi için rekabeti de daha iyi hale getirmek gerekir diye düşünüyorum. Sabırlı bir şekilde buna devam etmeleri daha iyi olacaktır" diye konuştu.