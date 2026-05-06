Arsenal'den tarihi zafer
Giriş Tarihi: 6.05.2026

Topçular, Bukayo Saka’nın attığı golle Atletico Madrid’i devirdi. 20 yıl aradan sonra Devler Ligi’nde finale çıkan Arsenal, Premier Lig’de de şampiyonluğa yürüyor

Şampiyonlar Ligi yarı final ikinci maçında İngiliz temsilcisi Arsenal, 1-1'in rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 44. dakikada Bukayo Saka'nın attığı golle 1-0 yenerek Emirates Stadı'nda tarih yazdı ve 20 yıl aradan sonra final bileti aldı. En son 2006'da final oynayan Arsenal, Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti. Premier Lig'de de zirvede yer alan Topçular, ligdeki 3 maçını da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Londra ekibinin 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak finaldeki rakibi, bugün oynanacak Paris Saint-Germain-Bayern Münih galibi olacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı.
