Arsenal’den tarihi zafer

Şampiyonlar Ligi
yarı final ikinci maçında İngiliz temsilcisi Arsenal, 1-1'in rövanşında İspanyol ekibi Atletico Madrid'i 44. dakikada Bukayo Saka'nın attığı golle 1-0 yenerek Emirates Stadı'nda tarih yazdı ve 20 yıl aradan sonra final bileti aldı.
En son 2006'da final oynayan Arsenal
, Barcelona'ya 2-1 kaybetmişti. Premier Lig
'de de zirvede yer alan Topçular, ligdeki 3 maçını da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. Londra ekibinin 30 Mayıs Cumartesi günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de oynanacak finaldeki rakibi, bugün oynanacak Paris Saint-Germain-Bayern Münih galibi olacak. PSG, ilk maçtan 5-4 galip ayrılmıştı.