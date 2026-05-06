Aziz Yıldırım sahne alıyor

Fenerbahçe
camiasında gözler eski başkan Aziz Yıldırım
'a çevrilmiş durumda. Hâlâ suskunluğunu koruyan Yıldırım'ın, bugün adaylığına dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor. Yıldırım'ın yakın çevresi, genel kurulda aday olma ihtimalini yüzde 51 olarak değerlendiriyor. F.Bahçe kulislerinde Yıldırım'ın, "Eğer Mehmet Ali Aydınlar adaysa ben de karşısına çıkarım" dediği konuşuluyordu. Fakat Aydınlar'ın adaylıktan vazgeçmesinin ardından Yıldırım'ın nasıl bir pozisyon alacağı merakla bekleniyor. Yıldırım'ın, "Ben yoluma devam edeceğim"
dediği öne sürüldü. Seçime güçlü girmek isteyen Kanarya'nın efsane başkanına büyük destek olduğu bildirildi. Diğer başkan adaylarından Barış Göktürk'ün de Yıldırım'ın listesinde olacağı iddiaları dün çok konuşuldu. 2027'deki seçime kadar başkan olması istenen Aziz Yıldırım'ın, bugün açıklama yapacağı kaydedildi. Bu arada teknik adam için papatya falları açılırken Aziz Yıldırım'ın, aday olması halinde takımın başına Aykut Kocaman
'ı getireceği öğrenildi.