Esenler Erokspor’da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig'de play-off finali oynayacak olan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Esenler Erokspor'un başında toplamda 48 maça çıktı. Osman Özköylü bu sezon ligde çıktığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 74 puan topladı ve 1.95'lik puan ortalaması yakaladı.

