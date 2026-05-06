Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!
Giriş Tarihi: 6.05.2026 14:44 Son Güncelleme: 6.05.2026 14:48

Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Esenler Erokspor’da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!
  • ABONE OL

Trendyol 1. Lig'de play-off finali oynayacak olan Esenler Erokspor'da teknik direktör Osman Özköylü ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından konuyla alakalı yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Teknik Direktörümüz Osman Özköylü ile olan sözleşmesini karşılıklı anlaşma sağlanarak sona erdirmiştir. Sayın Osman Özköylü ve teknik ekibine, kulübümüze katkılarından dolayı teşekkür eder; bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

Geçtiğimiz sezonun Mart ayında göreve başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Esenler Erokspor'un başında toplamda 48 maça çıktı. Osman Özköylü bu sezon ligde çıktığı 38 maçta 21 galibiyet, 11 beraberlik ve 6 mağlubiyet sonucunda 74 puan topladı ve 1.95'lik puan ortalaması yakaladı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#ESENLER EROKSPOR #OSMAN ÖZKÖYLÜ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Esenler Erokspor'da Osman Özköylü ile yollar ayrıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA