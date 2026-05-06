Federico Gatti’den Galatasaray’a transfer cevabı!

İtalyan devi Juventus, stoper oyuncusu Federico Gatti'yi satış listesine koydu. İtalyan basınındaki haberlere göre, oyuncuya ilgi gösteren Galatasaray'a yanıt geldi.

Gatti, Galatasaray'dan gelen bu ilgiyi geri çevirdi. Gatti'ye özellikle İngiltere Premier League'den büyük bir ilgi olduğu ifade edildi.

Everton'ın İtalyan savunma oyuncusunun durumunu takip ettiği, Crystal Palace, Aston Villa ve Fulham'ın da Gatti ile ilgilendiği aktarıldı.

Bu sezon Juventus'ta 25 maçta süre bulan İtalyan stoper, 4 kez de gol sevinci yaşadı.

