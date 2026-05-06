G.Birliği’nde Metin Diyadin’e dönüş!

Süper Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği
, Volkan Demirel'den boşalan teknik direktörlük görevine Metin Diyadin
'i getirdi. Bu sezon 6. kez hoca değişikliğine giden Başkent ekibi, 2. defa Diyadin ile anlaştı. Sezona Hüseyin Eroğlu ile başlayan Ankara temsilcisi, ardından Volkan Demirel'i, sonrasında ise sırasıyla Metin Diyadin ve Levent Şahin'i göreve getirmişti. Mart ayında geri dönen Volkan Demirel ile 1 aylık sürecin sonunda bir kez daha yollarını ayıran Gençlerbirliği, tekrar Metin Diyadin ile anlaşıldığını açıkladı. Kırmızı-siyahlılar, ligde 32 hafta sonunda topladığı 28 puanla 16. sırada yer aldı.