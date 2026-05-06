Hull City’de Oli McBurnie parlıyor! Acun Ilıcalı’yı haklı çıkardı...

Hull City'nin sezon başında kadrosuna kattığı İskoç golcü performansıyla adeta sezona damga vurdu. McBurnie, 17 gol ve 7 asistlik katkısıyla takımın play-off yolundaki en kritik isimlerinden biri oldu.

McBurnie için takımın sahibi Acun Ilıcalı'nın sezon başındaki ifadeleri akıllara geldi. Yıldız golcünün transferi sonrası Acun Ilıcalı, 'Bir forvet aldım yeni. Seyretmen lazım. İnanılmaz bir şey. 'McBurnie' bak bu ismi unutma. Bak söylüyorum 15 üzeri gol atacak' ifadelerini kullanmıştı.

29 yaşındaki santrfor, normal sezonu 17 gol, 8 asistle tamamlamayı başardı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör