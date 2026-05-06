İcardi eşyalarını topluyor

Antalyaspor'u konuk edecek Galatasaray
'da bir isim için duygusal bir maç olacak. Sözleşmesi uzatılmayan Mauro İcardi
son kez RAMS Park'a çıkacak. İcardi'nin gol atarak taraftarına veda etmeye motive olduğu öğrenildi.
İstanbul'daki eşyalarını toplamaya başlayan 33 yaşındaki Arjantinli yıldızın sözleşmesi bu ay sonunda bitiyor. Sarıkırmızılı kulüp, İcardi ile devam etmeyi düşünmüyor ve yeni sezon için yedek forvet arayışları başladı.
AMED ONUN PEŞİNDE!
İcardi için Arjantin
basınından flaş bir iddia geldi. TYC Sports'un haberine göre; Süper Lig'e yeni yükselen Amed Sportif Faaliyetler, İcardi ile ilgileniyor. Diyarbakır kulübünün hedefini yüksek tuttuğu belirtilirken, "2026-2027 sezonu projesinin simgesi olarak İcardi'yi kadrosuna katmayı hayal ediyor. Niyet açık: Spor ve medya alanındaki büyümesini güçlendirecek uluslararası çapta bir isimle en üst lige giriş yapmak" ifadeleri kullanıldı. Tecrübeli forveti Juventus, Milan, Napoli ve Elche gibi kulüplerin takip ettiği de aktarıldı.