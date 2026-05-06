Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri İşte 2027 model Aslan!
Giriş Tarihi: 6.05.2026

SABAH Spor, sarı-kırmızılıların yeni sezon rotasını açıklıyor. Osimhen, astronomik bir teklif gelmezse asla satılmayacak, Uğurcan takımda tutulacak. İcardi'nin yanı sıra kiralıklar da gidiyor! Kaan, Ahmed ve Günay'ın veda edeceği planlamada Bernardo Silva tarzında bonservisi de elinde olan yıldızlara teklif yapılacak

MEHMET ÖZCAN
Üst üste 4. şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. 2027'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefiyle yola çıkacak sarı-kırmızılı kulübü, transfer döneminde şu gelişmeler bekliyor.
1-Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, üç haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturacak.
2-Sezonun yıldızı Uğurcan Çakır kadroda tutulacak ve sözleşmesine zam yapılacak.
3-Aston Villa'nın peşinde olduğu Sara'ya 40 milyon Euro değer biçiliyor.
4-Sözleşmesi sona eren İcardi'ye veda edilecek.
5-Kiralık gelen Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak.
6-Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan, Ahmed Kutucu ve Günay Güvenç'le yollar ayrılacak.
7-Sane profilinde serbest kalacak dünya yıldızları masada. Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için şartlar zorlanacak.
8-İcardi yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek.

KUPA KOLEKSİYONERİ
Kariyerinde 1 Şampiyonlar Ligi zaferi ve 1 FIFA Dünya Kulüpler şampiyonluğu bulunan Portekizli yıldızın 6 Premier Lig, 1 Fransa Ligi, 2 İngiltere Kupası, 5 İngiltere Lig kupası, 3 İngiltere Süper Kupa başarıları bulunuyor.

