İşte 2027 model Aslan!

Üst üste 4. şampiyonluğa gün sayan Galatasaray, yeni sezon planlamasını yapmaya başladı. 2027'de Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hedefiyle yola çıkacak sarı-kırmızılı kulübü, transfer döneminde şu gelişmeler bekliyor.
1-
Osimhen'i satmayı düşünmeyen Galatasaray, üç haneli astronomik bir teklif gelirse masaya oturacak.
2-
Sezonun yıldızı Uğurcan Çakır
kadroda tutulacak ve sözleşmesine zam yapılacak.
3-
Aston Villa'nın peşinde olduğu Sara'ya 40 milyon Euro
değer biçiliyor.
4-
Sözleşmesi sona eren İcardi'ye veda edilecek.
5-
Kiralık gelen Noa Lang, Asprilla ve Sacha Boey'in satın alma opsiyonları kullanılmayacak.
6-
Sözleşmeleri devam etmesine rağmen performansları yeterli görülmeyen Kaan Ayhan
, Ahmed Kutucu
ve Günay Güvenç
'le yollar ayrılacak.
7-
Sane profilinde serbest kalacak dünya yıldızları masada. Manchester City'den ayrılacak Bernardo Silva için şartlar zorlanacak.
8-
İcardi yerine daha genç ve Osimhen'e alternatif yedek forvet transfer edilecek.
