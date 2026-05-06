Koşulsuz ve şartsız adayım

F.Bahçe'de en başından beri aday olduğunu ilk ağızdan duyuran eski yönetici Hakan Safi
, çalışmalarına tam gaz devam ediyor. Ali Koç
döneminde yöneticilik yapan, özellikle Kerem Aktürkoğlu transferinin finansörü olmasıyla öne çıkan Safi'nin teknik direktör arayışları için dört koldan çalıştığı, ayrıca 3 önemli yıldız futbolcuyla da anlaştığı
öğrenildi. Bu isimlerden birinin, Liverpool
'dan ayrılacak olan Mohamed Salah
olduğu aktarıldı. Hakan Safi'ye eski başkan Ali Koç'un da destek vereceği konuşuluyor. Adaylığını da yaptığı yazılı açıklamayla resmen duyuran Safi, "Çocukluğumdan beri sevdalısı, 1999 yılından bu yana ise kongre üyesi olarak büyük bir gururla parçası olduğum bu kıymetli camianın hep beraber daha güçlü yarınlara ulaşması adına önemli bir sorumluluk üstlenme kararı almış bulunuyorutm. Bu vesileyle seçimli olağanüstü kongremizde Fenerbahçe Kulübü Başkanlığı'na şartsız ve koşulsuz adaylığımı resmi olarak sizlerle paylaşmaktan onur duyuyorum"
ifadelerini kullandı. İlk hedefinin şampiyonluk olduğunu da vurgularken, "Fenerbahçemizi daha güçlü, başarılı ve mutlu yarınlara hep birlikte taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" dedi.
SAFİ'NİN BÜYÜK KOZU SALAH!
Hakan Safi'nin anlaştığı iddia edilen Mohamed Salah, Liverpool'da oynadığı 9 yıl boyunca büyük başarılara imza attı. Premier Lig, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüp Dünya Kupası gibi önemli kupaları kaldıran ve 4 kez gol kralı olan Mohamed Salah, İngiliz ekibindeki görkemli kariyerine sezon sonunda son vereceğini açıklamıştı.
Kariyeri boyunca 692 maçta forma giyen Salah, 334 gol atarken 170 asist yaptı.