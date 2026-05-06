Liverpool’da Kylian Mbappe sürprizi!

Real Madrid'de forma giydiği günden bu yana eleştirilere maruz kalan Kylian Mbappe hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

İspanyol basınından Fichajes'in haberine göre Liverpool; gelecek sezon iddialı kadro hedefi doğrultusunda Fransız yıldız ile ilgilenmeye başladı. Haberde, Real Madrid tüm senaryoları dikkatle değerlendirmek zorunda kaldığı ifade edildi.

Öte yandan Mbappe'nin ayrılığının kulüp projesinde önemli bir değişim anlamına geldiği aktarıldı.

Real Madrid formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 41 maça çıkan yıldız oyuncu, 41 gol ve 6 asistlik performans sergiledi.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör