Mehmet Ali Aydınlar: Seçime girmiyorum

F.Bahçe'de 6-7 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurul öncesi adaylığı en çok merak edilen isim olan Mehmet Ali Aydınlar, dün bomba bir açıklama yaparak seçime girmeyeceğini duyurdu. Yayınladığı mesajda, "Fenerbahçe
'nin yarınlarının, şahsım üzerinden oluşacak tartışmalarla gölgelenmesine izin vermemek adına yapılacak seçimli olağanüstü genel kurulda aday olmayacağım" diyen Aydınlar şu ifadeleri kullandı: "Görüyorum ki adımın başkan adaylığı ile anıldığı ilk andan itibaren ortaya çıkan tartışma ortamı, savunduğum ilke ve değerlerle örtüşmemektedir... Kulübüme olan bağlılığım bir makama bağlı değildir…"