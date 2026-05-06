Nwakaeme ve Visca’nın hayali: Son bir zafer

Trabzonspor
'da tecrübeli isimler Anthony Nwakaeme
ve Edin Visca
için geri sayım başladı. Sezon sonunda bordo- mavili kulüple sözleşmeleri bitecek olan iki oyuncuyla yolların ayrılacağı daha önce açıklanmıştı. İki yıldız için bu sezon benzer talihsizliklerle geçti. Sezonun ilk yarısında yaşadığı sakatlık nedeniyle Nwakaeme'nin lisansı aktif edilmezken, ikinci yarıda ise Visca aynı sorunla karşı karşıya kaldı. Bordo-mavili ekibin son şampiyonluk kadrosunda yer alan ikili, kariyerlerinin bu dönemini Türkiye Kupası
zaferiyle taçlandırarak taraftara anlamlı şekilde veda etmeyi hedefliyor.