Serhat Öztaşdelen: "2028'e kadar Kocaelispor'dayım"

Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kocaelispor, 9 Mayıs Cumartesi günü saat 20.00'de sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Yeşil-siyahlılar maçın hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde, yaptığı antrenmanla başladı.

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan'ın koordinesinde düz koşuyla başlayan antrenman istasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla sürdü.

Sakatlıkları bulunan Bruno Petkovic, Aleksandar Jovanovic, Mateusz Wieteska antrenmana katılmadı. Botond Balog ise salonda çalıştı. Antrenman öncesi Serhat Öztaşdelen ve Joseph Nonge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: "TARAFTARIMIZI MUTLU GÖNDERMEK İSTİYORUZ"

Sezonu değerlendiren 21 yaşındaki genç file bekçisi Serhat Öztaşdelen, "Sezon başına peki istediğimiz gibi başlamadık, yeni bir takımdık ama o süreci çok iyi geçirdik takım olarak. Hocalarımızla birlikte bence çok iyi puan aldığımızı düşünüyorum. İnişler çıkışlar oluyor lig içinde. Çok iyi performanslar da verdik, istemediğimiz performanslar da gösterdik. Her seferinde toparlamasını bildik. Son iki maçımız kaldı, bu maçın ikisini de kazanmak istiyoruz. Karagümrük maçında son iç saha maçımız ikisinden de galip gelip, taraftarımızı mutlu göndermek istiyoruz" dedi.

"2028'E KADAR BURADAYIM"

Her maç elinden geleni yapmak için çıktığını belirten Öztaşdelen, "Daha hiçbir şey başarmış da değilim. Daha çok uzun bir yolum var. Çok çalışmam gerektiğinin farkındayım. İnşallah daha iyi performanslar da vereceğim. Bu cami altında güzel maçlar çıkaracağım inşallah. Herkesi de mutlu edeceğim. Tek isteğim herkesin isteğini karşılıksız bırakmamak. Geldiğim camianın büyüklüğünün farkındayım. Zaten ilk geldiğimde de söyledim. Kocaelispor ile anlaştığım andan itibaren çok heyecanlıydım. Şans gelir değerlendirirsen çok farklı yerlere gelirsin. Değerlendiremezsen çok farklı yerlere gelirsin. Benim açımdan iyi geçti.

Bu zamana kadar da özellikle kaleci departmanı, hocalarıma, Gökhan abiye, Aleksandar Jovanovic'e çok teşekkür ederim. Bana her zaman destek oldular. Oynadığım süreçte de oynamadığım süreçte de bana tecrübelerini aktardılar. O yüzden onların desteğiyle, Selçuk hocamın da güveniyle, takım arkadaşlarımın, taraftarımızın, sizlerin de desteğiyle birlikte böyle performans gösterdiğim için çok mutluyum. 2028'e kadar buradayım. Sözleşmen bir sene daha uzatıldı. Bu camiada uzun yıllar oynamak istiyorum. İlk geldiğimde de söyledim. Çok güzel bir camia, çok büyük bir camia. Çok keyif alıyorum iç sahadaki maçlara çıktığımda, taraftarımıza birlikte, inanılmaz keyif alıyorum. Onların desteğini, gördükten sonra daha da keyif alıyorum. Yani kariyer planlaması; ben şu an Kocaelispor futbolcusuyum. Umarım uzun yıllarda bu kaleyi korurum. Elimden geldiğince en iyi şekilde koruyacağımı da düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

NONGE: "SON İKİ MAÇI DA KAZANMAK İSTİYORUZ"

Kalan iki maçlarını da kazanmak istediklerini söyleyen Joseph Nonge, "Son iki maçımız kaldı, bu son iki maçı da kazanmak istiyoruz. Çok daha iyi performans vereceğimi biliyorum. Her gün çalışıyorum. Şimdilik buradayım, halihazırda kontratım var ve önümüzde daha iki maç var. Ne olacağını tabi ki bilemeyiz. Sezonun son iç saha maçı. Taraftarımızdan her zamanki gibi destek bekliyoruz. Onların desteğiyle içeride daha iyi oynuyoruz" dedi.

