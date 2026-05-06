Son düdük Olaitan’ı ağlattı!

Beşiktaş
'a ara dönemde gelen Junior Olaitan
, transfer olduktan sonra orta sahada görev yapmıştı. Ardından sol kanatta da forma verilen Beninli oyuncu, dün ise sağ kanatta ter döktü. Galibiyet için büyük çaba sarf eden ama penaltıya sebep olan Olaitan, bitiş düdüğünün ardından gözyaşlarına hakim olamadı.
KADER ANI
Normal sürenin uzatmalarında Junior Olaitan, gole giden Konyasporlu Olaigbe'ye sarılarak durdurmaya çalıştı. Ceza sahasına girdiklerinde rakibini bıraktı ama hakem beyaz noktayı gösterdi. VAR'da pozisyon yaklaşık 2.5 dakika izlendikten sonra karar değişmedi. Atışı Enis Bardhi gole çevirdi.