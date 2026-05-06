Taraftar isterse istifa ederim!

Beşiktaş
taraftarının hem lig hem de kupaya havlu atılmasının ardından "İstifa" tezahüratları yapması, teknik direktör Sergen Yalçın
'ın hoşuna gitmedi! Üzgün olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, "Kupayı almaktı hedef. İyi de oynadık ama futbol böyle bir oyun. Bazen böyle sonuçlar olabiliyor" dedi. Gelecek sezona dair planları olmadığını belirten Yalçın şöyle devam etti: "Taraftarın bu kadar tepki vermesi çok iyi olmadı açıkçası.
Biz burada Beşiktaş'ın menfaatleri için uğraşıyoruz. Taraftar istifa diye bağırabilir, en doğal hakları. Başarısızlıkta sorumluluğu benim, yönetimin alması çok normal. Önümüzde 2 maç daha var. Bırakıp gitmek doğru olmaz. 2 haftayı müsaade ederlerse oynamak zorundayız. Ayıp olur bırakırsak. Bu süre zarfında bazı değerlendirmeler yapacağız.
Taraftarımız bırakmamı istiyorsa bırakırım, orada bir sorun yok. Hiç ondan yana bir şüpheleri olmasın."
SU ŞİŞESİ ATILDI!
Müsabaka boyunca takıma büyük destek veren Beşiktaş taraftarı, son dakikada gelen penaltı golüyle yıkıldı. Siyah-beyazlı futbolseverler, teknik direktör Sergen Yalçın'a tepki gösterdi. "İstifa" tezahüratları yapılırken, tecrübeli teknik adama su şişesi de atıldı.