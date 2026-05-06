Trabzonspor’dan Dreyer hamlesi

Gelecek sezona daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen ve transfer gündemi hareketlenen Trabzonspor
'da listeye alınan son isim Anders Dreyer oldu. ABD'de San Diego forması giyen 28 yaşındaki oyuncu için ateşi yakan bordo-mavililer, MLS ekibiyle temasa geçerek mali şartları sordu.
Karşı taraftan olumlu dönüş yapılması üzerine harekete geçen Karadeniz kulübü, resmi teklif hazırlığına başladı. İyi bir sağ kanat isteyen teknik direktör Fatih Tekke
'nin de beğendiği tecrübeli oyuncunun menajeriyle iletişime geçen Fırtına, ikna sürecini başlattı. Transferi çok uzatmak istemeyen yönetim, Dreyer'in durumuna göre alternatif isimlere yönelmeye çalışacak.
KİMDİR?
2025'in Ocak ayında Anderlecht'ten 5.5 milyon Euro'ya San Diego'ya giden Anders Dreyer, 4+1 yıllık imza attı. Piyasa değeri 15 milyon Euro olan 28 yaşındaki oyuncu, kulübünde 56 maçta 29 gol, 24 asist gerçekleştirdi. Takımının önemli silahlarından biri olan 1.74 metre boyundaki Dreyer, Danimarka Milli Takımı'nda da 9 karşılaşmada görev yapıp 3 kez ağları sarstı.