Tutunacak dalı kalmadı!

BÜYÜKLERİN KÂBUSU KONYA!
Konyaspor
ligin ikinci yarısında Galatasaray'ı 2-0, Trabzonspor'u 2-1 yendi. Fenerbahçe'yi ise çeyrek finalde kupanın dışında bıraktı.
Dün Beşiktaş
'ı 1-0'la eleyen İlhan Palut
'un öğrencileri, cumartesi günü ligde Fenerbahçe'yi konuk edecek. Palut karşılaşma sonrası, "Beşiktaş'ın daha baskılı olmasını bekliyorduk. Kötü bir ilk yarı oynadık, bu bölümü gol yemeden kapatmak bizi oyunda tuttu. Böyle maçlarda bir fırsat beklersiniz. Çok iyi bir kontratakla öyle bir dakikada penaltı geldi ki Beşiktaş adına telafisi olmayan bir andı. Oyuncularım inanılmaz savaştı. Onlarla gurur duyuyorum. Bir final var. Evet sevindik ama çok çabuk şekilde finale adapte olmalıyız"
dedi.
AVRUPA İÇİN TRABZON'U BEKLİYOR
UEFA Avrupa Ligi'ne gitmek için Ziraat Türkiye Kupası
'nı kazanmayı kendine hedef koyan Beşiktaş'ın elinde dün aldığı sonucun ardından Konferans Ligi kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nı Trabzonspor'un kazanması halinde ise Kartal, Avrupa Ligi umudunu sürdürecek. Ancak hangi kupa olursa olsun 2. ön eleme turundan yarışa girecek ve ilk maçını temmuz ayının sonunda oynayacak. Bu nedenle sezonu da erken açacak.
'BİZE HİÇ YAKIŞMADI'
Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü
, karşılaşma sonrası kupaya vedayı, "Tek hedefimiz kupaydı, elendik… Ne diyelim, zaten iki maç kaldı. Böyle bir maçın ardından konuşmak kolay değil. Konya'ya yarı finalde elenmek Beşiktaş'a yakışan bir şey değil. Taraftarımızdan özür diliyoruz" diyerek değerlendirdi.
MONTELLA'YA MESAJ VERDİ
Konyaspor'un kaptanı Adil, "Konyaspor'un kaptanı olarak bu kupayı kaldırmak istiyorum. Maçtan önce herkes Beşiktaş'ı favori görüyordu ama maç sahada kazanılıyor" dedi. Dünya Kupası'na gitme hayali olduğunu da belirten 28 yaşındaki stoper, "Montella hocamızın beni davet edeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.
HAYALLERİMİZ İÇİN BÜYÜK BİR ADIM
Penaltı golüyle Konya'ya finali getiren Bardhi, "Hayallerimiz için çok büyük bir adım attık. Sezon boyunca çok çalıştık ve son haftalarda yaptıklarımız takdir edilesi. Beşiktaş maçına da çok çalıştık. İlk yarı istediğimizi yapamadık ama ikinci yarıyı domine ettik. Çok mutluyum. Finalde kupaya uzanmak istiyoruz" diye konuştu.
İKİNCİ KEZ FİNALDE
Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını ikinci kez finale yazdırdı. Yeşil-beyazlılar 2016-17 sezonunda Başakşehir'e karşı mücadele etmiş, normal süresi golsüz biten karşılaşmayı penaltılarla 4-1 kazanarak, ilk finalinde ilk kupasını kaldırmıştı.
Beşiktaş Park, 20 Mayıs Çarşamba günü Avrupa Ligi finaline ev sahipliği yapacağı ve 10 Mayıs itibarıyla UEFA'ya teslim edileceği için Beşiktaş ile Konya dün karşılaştı. Yarı finalin ikinci maçı ise 13 Mayıs Çarşamba günü saat 20.30'da G.Birliği ile Trabzonspor arasında Eryaman Stadı'nda oynanacak ve Konya'nın rakibi belli olacak. Ziraat Türkiye Kupası 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da sahibini bulacak. Hem yarı finalin ikinci maçı hem de final karşılaşması ATV'den ve A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.