Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
Giriş Tarihi: 6.05.2026 08:57

UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi'nde yarı final rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.

AA
UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor
  • ABONE OL

UEFA Avrupa Ligi'nde finale çıkan ekipler yarın belli olacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, Alman temsilcisi Freiburg ilk maçta 2-1 yenildiği Portekiz ekibi Braga'yı TSİ 22.00'de konuk edecek.

Diğer yarı final rövanşında ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

Aston Villa, 1-0 kaybettiği deplasmandaki ilk maçın ardından Nottingham Forest'ı TSİ 22.00'de ağırlayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde final maçı ise 20 Mayıs'ta İstanbul'un ev sahipliğinde Beşiktaş Park'ta yapılacak.

Portekiz ekibi Braga'da forma giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz, takımının finale çıkması durumunda ülkesinde ve eski kulübünün stadında kupa mücadelesi verecek.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#UEFA AVRUPA LİGİ #ASTON VİLLA #FREİBURG #NOTTİNGHAM FOREST #DEMİR EGE TIKNAZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
UEFA Avrupa Ligi'nde finalistler belli oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA