40 yaş seçimde önemli

Gürcan Bilgiç: 3 soru 3 cevap



Aziz Yıldırım beklenen açıklamayı yaptı. Adaylığı seçimde dengeleri değiştirir mi? Yıldırım'ın yönetimine dair isimler var mı?

Mehmet Ali Aydınlar'dan sonra en önemli figür Aziz Yıldırım'dı. Adaylığını 'Birleşme' ile birlikte açıklaması, 120. yıla vurgu yapması önemli. 'Tecrübe ve gençlik' diyerek eski modelden uzak, daha farklı, heyecanlı bir modellemenin de mesajını verdi. Barış Göktürk başkanlık açıklamasında 'Sebep-sonuç' ilişkisinden hareket ederek çözüm odaklı formüllere odaklanmıştı. Bunların birçoğu Aziz Başkan'ın da peşinde olduğu ama yapmadığı işlerdi. Yine de Fenerbahçe kongresinde Aziz Yıldırım'ın çok net bir çoğunluğu yok. Ali Koç'a karşı kaybettiği iki seçimde 10 bin oyu zor geçti. Burada dengeleri başkan vekili Barış Göktürk'ün ekibi bozabilir. Çünkü özellikle 40 yaş kongre üyelerini cezbedecek formül onların elinde.

SAFİ ÇOK İYİ HAZIRLANDI



Aziz Yıldırım, "Gelin birlik olalım" dedi. Hakan Safi geri adım atmadı. Barış Göktürk adaylıktan çekildi. Bu gelişmeler için yorumunuz nedir?

Hakan Safi uzun zamandır hazırlanıyor. Çok ciddi çalışmaları var. Elinde önemli maddi kaynaklar olduğu da biliniyor. Şu an için 'Tanınmıyor' diyebiliriz ama seçim günü yaklaştıkça o da heybesindeki turpları çıkaracak ve iddiasını ortaya koyacak isimlerle kongreye girecektir. Önceden de dediğimiz gibi Aziz Başkan'ın, Barış Göktürk'le birlikte bu iddialara karşı kendi hamlelerini geliştirmesi lazım. Cepte veya kolay bir seçim olmayacak.

YERLİ İSİM AĞIR BASIYOR



En çok merak edilen soru, teknik adam yerli mi yabancı mı olacak? Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı mı getirecek? Hakan Safi'nin adayı kim ya da kimler?

Son kongrede iki aday da aynı teknik direktörle, Mourinho'yla ortaya çıktılar. Aziz Yıldırım, Aykut Kocaman'ı istiyor. Barış Göktürk'ün açıklamalarından da yerli hocadan yana olduğunu biliyoruz. 8 sezon sonra iki aday aynı isimde birleşiyorsa Hakan Safi'nin de buna güç katması, takımın ve kulübün lehine olur. Kim seçilirse seçilsin, Aykut Kocaman en kuvvetli şekilde işine başlar, kolları sıvar, transfer hazırlıklarını yapar. Bunu seçim kazanma projesi olarak görürlerse ikinci Mourinho hüsranı kapıyı çalar, 2027'de başka bir dünya kurulur.