Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman planı!

Fenerbahçe'de başkan adaylığı kadar seçilecek kişinin takımı emanet edeceği teknik direktörün ismi de büyük önem taşıyor.

Aziz Yıldırım'ın adaylığı ile birlikte Aykut Kocaman adı da gündeme geldi. Yıldırım'ın, Kocaman'ı yönetimine alacağı, futboldan sorumlu yönetici ya da sportif direktörlük görevini düşündüğü öğrenildi.

Kulübün efsane futbolcuları arasında yer alan Aykut Kocaman, teknik direktör olarak da sarı-lacivertli takımla bir lig şampiyonluğu, 2 Türkiye Kupası, bir de Türkiye Süper Kupası kazanmıştı.

2009-10 sezonunda sportif direktörlük yaptığı Fenerbahçe'de 2010-13 arası ve 2017-18 yıllarında teknik direktör olarak görev yapan Kocaman, en son 2020-21 sezonunda Başakşehir'i çalıştırdı.