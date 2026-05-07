Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz: "Yolun sonu şampiyonluk"

Sipay Bodrum FK Teknik Sorumlusu Sefer Yılmaz, Bodrum İlçe Stadı'ndaki Pendikspor maçının ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Galibiyetlerin devamını getirmek istediklerini aktaran Yılmaz, "Tribünler tıklım tıklım doluydu. Özlediğimiz taraftarlar. Bu galibiyeti onlara armağan ediyoruz. Pendikspor, bu ligin en güçlü takımlarından biri. Tek maçlık bir eşleşme olduğu için tabii iki taraf da biraz dengeli başladı maça. İlk yarı çok fazla pozisyon olmadı belki ama ikinci yarıda gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"YOLUN SONU ŞAMPİYONLUK"

Art arda gelen gollerle de güzel bir galibiyet aldıklarını belirten Yılmaz, şöyle konuştu:

"Buradan Pendikspor oyuncuları ve teknik direktörü Sinan hocayı da tebrik ediyorum, iyi bir takımları var. Biz yolumuza devam ediyoruz. İnşallah 4 tane maçımız var diyorduk, şimdi 3 tane maçımız kaldı. Önce pazartesi günü Çorum FK ile burada oynayacağız, sonra deplasmana gideceğiz. İnşallah o maçı da kazanıp finalde yeniden bütün Bodrum halkının, Bodrum seyircisinin, bizlerin de özlediği Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. Yolun sonu inşallah Konya'da şampiyonluk diyoruz."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör