Cabral için ilk adım atıldı!

Trabzonspor'un bek ve çok yönlü oyuncu arayışlarıyla ilgili Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı. Ülke medyasında yer alan haberlere göre; bordo-mavili yönetim, devre arasında renklerine bağlamayı çok istediği ancak son anda Benfica'ya kaptırdığı Sidny Lopes Cabral'ı yeniden bir numaralı hedefi haline getirdi. Karadeniz ekibinin, 23 yaşındaki savunmacı için kulübüyle ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği ve anlaşma zemini aradığı kaydedildi.

OYUNCU ÜLKESİNE GİTMEK İSTİYOR

Haberin detayında Trabzonspor'un, genç futbolcuyu satın alma opsiyonlu kiralamak veya doğrudan bonservisiyle kadrosuna katmak için çeşitli teklif paketleri yaptığı belirtildi. Bununla birlikte aslen Yeşil Burun Adalı olan ancak Hollanda'da dünyaya gelen Cabral'ın, kariyerinin bir sonraki adımını ülkesi Hollanda'da atmak istediği öne sürüldü. Bordo-mavili yönetimin, Benfica ile anlaşma zemini bulmasının ardından Cabral'ı Türkiye'ye gelme konusunda ikna etmeye çalışacağı da vurgulandı.

HÜCUMDA DA OYNUYOR!

Sidny Cabral, asıl mevkisi sağ bek olmasına rağmen zaman zaman sağ ve sol açıkta da görev yapıyor. Bu sezon toplam 28 karşılaşmada forma giyen oyuncu, 6 gol ve 6 asistlik performansa imza attı.