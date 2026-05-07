Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çorum FK, yarı final biletini kaptı!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 22:14

Trendyol 1. Lig play-off ilk turunda Çorum FK, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Arca Çorum FK, Çorum Şehir Stadyumu'nda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti ve yarı finale yükseldi.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 20. dakikada penaltıdan Fredy kaydetti. Bu sonucun ardından Arca Çorum FK ve Sipay Bodrum FK, Trendyol 1. Lig play-off yarı finalinde rakip oldu.

İki maç üzerinden oynanacak 2. turda takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.

Final, 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak. Turu atlayan ekip, Esenler Erokspor'un rakibi olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ARCA ÇORUM FK #SİPAY BODRUM FK #ESENLER EROKSPOR #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

