Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Dusan Tadic'ten Fenerbahçe itirafı!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 15:54

Dusan Tadic'ten Fenerbahçe itirafı!

2023-2025 yılları arasında Fenerbahçe formasını terleten Dusan Tadic'ten sarı-lacivertliler hakkında çarpıcı açıklamalar geldi.

Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı!
  • ABONE OL

İki sezon Fenerbahçe'de forma giydikten sonra Al-Wahda'nın yolunu tutan Dusan Tadic, sarı-lacivertli kulüp hakkında dikkat çeken itiraflarda bulundu.

"O BAĞ HİÇBİR ZAMAN KOPMUYOR"

Tadic, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarlarının seni hala takip etmesi sana ne hissettiriyor?" sorusuna Tadic, "Bu beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bir kez Fenerbahçe'nin parçası olduğunuzda, o bağ hiçbir zaman kopmuyor." sözleriyle yanıt verdi.

2023/24 sezonunun başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla toplam 109 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli yıldız, söz konusu müsabakalarda 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AJAX #DUSAN TADİC #FENERBAHÇE #AL WAHDA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA