Dusan Tadic’ten Fenerbahçe itirafı!

"O BAĞ HİÇBİR ZAMAN KOPMUYOR"

Tadic, kendisine yöneltilen "Fenerbahçe taraftarlarının seni hala takip etmesi sana ne hissettiriyor?" sorusuna Tadic, "Bu beni çok mutlu ediyor. Fenerbahçe taraftarı dünyanın en iyileri arasında yer alıyor. Bir kez Fenerbahçe'nin parçası olduğunuzda, o bağ hiçbir zaman kopmuyor." sözleriyle yanıt verdi.

2023/24 sezonunun başında Ajax'tan bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye transfer edilen Sırp yıldız, sarı-lacivertli formayla toplam 109 resmi maçta görev yaptı. Tecrübeli yıldız, söz konusu müsabakalarda 29 gol, 35 asistlik performans ortaya koydu.

