Ergin Ataman çılgına döndü! Fiziksel teması hakemler önledi...

Giriş Tarihi: 7.05.2026 10:04

EuroLeague play-off serisi 3. maçında Valencia ile Panathinaikos karşı karşıya geldi. Yunan ekibini çalıştıran Ergin Ataman ile Valencia koçu Pedro Martinez arasındaki gerginlik mücadeleye damga vurdu. İşte detaylar...

EuroLeague play-off serisi 3. maçında Panathinaikos ile Valencia kozlarını paylaştı. İspanya'daki ilk 2 maçı kazanan Ergin Ataman takımı, İspanyol rakibine evinde 91-87 mağlup oldu ve seride durum 2-1'e geldi.

ERGİN ATAMAN ÇILDIRDI!

Maçın üçüncü çeyreğinde Ataman'ın hakeme tepkisi esnasında Valencia Koçu Pedro Martinez de olaya müdahil olunca iki koç arasına gerginlik yaşandı. Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Martinez'e sert tepki gösterirken koçlar arasındaki olası fiziksel teması hakemler engelledi. Öfkeyle Valencia Koçu Pedro Martinez'in üzerine yürüyen Ergin Ataman'ı hakemler ve oyuncusu sakinleştirdi.

Panathinaikos, OAKA'da cuma günü oynanacak 4. maçı kazanırsa adını Final-Four'a yazdırmayı başaracak.

