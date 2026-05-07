Ertuğrul Doğan'dan çarpıcı transfer açıklaması! "7-8 oyuncumuza talip var"

KARTAL PROJESİ HAKKINDA
"Bir problem gözükmüyor. Trabzon'da stadın etrafında düşündüğümüz projeler var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuların tamamında sağ olsunlar isteğimiz geri çevrilmedi. Çok önemli arazilerin bünyemize katılmasına vesile oldular. Bakanımız Uraloğlu her konuda yardımcı oluyor, Murat Kurum sağ olsun hep yanımızda. Adil Karaismailoğlu her konuda yanımızda, Trabzonlu vekillerimiz yanımızda. Trabzon'un bu gücünü kullanmak istiyoruz. Yakın zamanda görünen Kartal, açılan davalar var, onların dışında engel görünmüyor. Yeni bir havalimanı yapılıyor. Yeni havalimanıyla alakalı herkes Trabzonspor'un burada kalmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi Trabzonspor'un hakkının sonuna kadar korunması konusunda hassaslar. Etrafın tamamı dolgu olarak kalacak ve teknik olarak çukurda kalıyor ve kullanımı imkânsız hale geliyor. İstimlak durumu olacak. Avrupa'nın en modern tesislerinden birisini inşa etmek bize nasip olacak. En yakın zamanda arazinin yeri ve durumu netleşince bilgilendireceğiz"
TÜRKİYE KUPASI VE TRANSFERLER
Başkan Doğan, yeni sezon planlaması ve transfer çalışmalarıyla dikkat çeken ifadeler kullandı.
"Gençlerbirliği güzel bir camia, sevdiğimiz bir başkanları var. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir, sonuna kadar almak için mücadele edeceğiz. Avrupa için geniş kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık ama birçok transferde de mesafe aldık. Hocamızın raporu doğrultusunda gerekeni yapacağız. Maddi imkânlardan ve kontenjandan dolayı bazı sorunlar yaşadık. Fatih Tekke ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapayacağız. Yapılanmanın ilk yılını ciddi ciddi planladık. 7-8 oyuncumuza talip var, kadroyu da korumak durumundayız. Muhtemelen 7-8 transfer olacak. Tecrübeli oyuncularla bir arada olacak genç oyuncular da alacağız. Geçen sezon olduğu gibi son karar hocamıza ait. Hocamız karar verecek, biz de alabileceklerimizi alıp yolumuza devam edeceğiz."