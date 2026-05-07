Ne çekilirim ne birleşirim

Giriş Tarihi: 7.05.2026

Aziz Yıldırım’ın birlik çağrısı, başkanlığa adaylığını açıklayan Hakan Safi cephesinde karşılık bulmadı

Fenerbahçe'de Ali Koç yönetiminde görev yapan ve başkanlığa aday olduğunu açıklayan Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın çağrısına rağmen geri adım atmadı. Safi, "Kayıtsız ve şartsız aday olduğumu bir kez daha vurguluyorum. Karşımızda kim aday olursa olsun, ben tek başıma seçime gireceğim. Çekilmem veya birleşmem söz konusu değil. Şu anda ekibimle birlikte tek hedefimiz Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak ve camiamızı mutlu etmek" ifadeleri ile başkanlığı istediğini ortaya koydu.

KOÇ ADAY DEĞİL
AZIZ Yıldırım'ın adaylığını açıklamasının ardından gözler iki seçimde de Aziz Yıldırım'a karşı kazanan Ali Koç'a çevrilmişti. Koç'un, aday olmama konusundaki düşüncesini tüm baskılara rağmen değiştirmediği ve seçimde herhangi bir adayı işaret etmeyeceği öğrenildi.

