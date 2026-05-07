Olaitan: Çok pişmanım!

Konyaspor maçında penaltıya sebebiyet veren ve son düdükle birlikte gözyaşlarını tutamayan Junior Olaitan, Beşiktaşlı taraftarlardan özür diledi. Gece yarısı sosyal medyadan paylaşım yapan Beninli orta saha, "Böylesine kritik bir anda yaptığım hatanın finale çıkma şansımızı etkilemiş olduğunu bilmek beni derinden yaralıyor. Tüm sorumluluğu üzerime alıyorum. Bunun için hiçbir mazeretim yok. Gerçek bir pişmanlık hissediyorum. Lütfen özrümü kabul edin ve beni affedin. Çok üzgünüm"
ifadesini kullandı.