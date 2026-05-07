Real Madrid’de Valverde, 2 hafta forma giyemeyecek!

Real Madrid, sağlık ekibi tarafından yapılan testler sonucu Federico Valverde'de kafa travması tespit edildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcunun durumunun iyi olduğu ve 10 ila 14 gün evde dinleneceği ifade edildi.

Real Madrid Kulübü, Valverde ve Fransız futbolcu Aurelien Tchouameni'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiği iddialarını doğrulayıp bu futbolcular hakkında disiplin soruşturması açtığını duyurmuştu.

KAVGA İDDİASI

İspanya basınında ise Tchouameni ile Valverde arasında son iki gündür antrenmanlarda büyük bir gerginlik yaşandığı, dünkü gerginliğin bugün antrenmanda devam ederek soyunma odasında kavgaya dönüştüğü iddia edilmişti. Valverde'nin aldığı bir darbeden dolayı hastanede dikiş attırıp evine gittiği öne sürülmüştü.

"BANA VURMADI"

Takım arkadaşıyla tartışma yaşadıklarını doğrulayan Valverde, buna karşın tartışmanın kavgayla sonuçlanmadığını ifade etti.

Valverde, ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Dün antrenmandaki bir pozisyonda takım arkadaşımla bir olay yaşadım. Yorgunluk ve hayal kırıklığı bazı şeylerin olduğundan daha büyük görünmesine sebep olabiliyor. Bugün yeniden bir tartışma yaşadık. Tartışma esnasında yanlışlıkla bir masaya çarptım ve alnımda küçük bir kesik oluştu. Bu yüzden protokol gereği hastaneye gitmem gerekti. Hiçbir şekilde takım arkadaşım bana vurmadı, ben de ona vurmadım. İnsanların kavga ettiğimize ya da olayın kasıtlı olduğuna inanmasının kolay olduğunu biliyorum ama böyle bir şey yaşanmadı."

