Real Madrid’den Valverde ve Tchouameni açıklaması!

Real Madrid, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur.

Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in iki yıldız futbolcusu Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini iddia etmişti.

Haberde, "Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrasında azalmak bir yana, son saatlerde daha da kötüleşti. Uruguaylı ve Fransız oyuncunun karıştığı son olay, Federico'nun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı." denilmişti.

