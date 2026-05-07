Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni açıklaması!
Giriş Tarihi: 7.05.2026 22:23

Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni açıklaması!

LaLiga devi Real Madrid, kavga ettikleri gerekçesiyle Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını duyurdu.

AA
Real Madrid’den Valverde ve Tchouameni açıklaması!
  • ABONE OL

Real Madrid, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Yapılan açıklamada, "Real Madrid, bu sabah A takım antrenmanında yaşanan olayların ardından, oyuncularımız Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni hakkında ayrı ayrı disiplin soruşturması açmaya karar verdiğini duyurur.

Kulüp, ilgili iç prosedürler tamamlandıktan sonra her iki soruşturmanın sonuçları hakkında zamanı geldiğinde bilgi verecektir." denildi.

NE OLMUŞTU?

İspanyol spor gazetesi Marca, Real Madrid'in iki yıldız futbolcusu Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde'nin antrenmanda ve soyunma odasında kavga ettiğini iddia etmişti.

Haberde, "Real Madrid soyunma odasındaki gerilim, dün Valverde ve Tchouameni arasında yaşanan kavga sonrasında azalmak bir yana, son saatlerde daha da kötüleşti. Uruguaylı ve Fransız oyuncunun karıştığı son olay, Federico'nun hastaneye kaldırılmasıyla sonuçlandı." denilmişti.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#REAL MADRİD

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Real Madrid'den Valverde ve Tchouameni açıklaması!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA