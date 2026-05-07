Serkan Özbalta, Erzurumspor FK ile başarılı bir sezonu geride bıraktı

Teknik direktör Serkan Özbalta yönetimindeki Erzurumspor FK, 1. Lig'de oynadığı 38 maçta 23 galibiyet, 12 beraberlik ve sadece 3 mağlubiyet aldı. Sezon boyunca istikrarlı bir görüntü ortaya koyan mavi-beyazlı ekip, topladığı puanlarla Süper Lig biletini alan takımlar arasında yer aldı.

1 Temmuz 2025 tarihinde, yaklaşık 2,5 yıllık Hakan Kutlu döneminin ardından takımın başına getirilen Serkan Özbalta, Erzurumspor FK'nın başında lig ve kupada toplam 43 karşılaşmaya çıktı. 47 yaşındaki teknik adam, söz konusu maçlarda 26 galibiyet, 12 beraberlik ve 5 mağlubiyet elde ederek maç başına 2.09 puan ortalaması yakaladı. Özbalta yönetimindeki Erzurum temsilcisi ayrıca sezon boyunca sahasında oynadığı hiçbir lig ve kupa maçını kaybetmedi.

DAHA ÖNCE DE ŞAMPİYONLUK YAŞAMIŞTI

Teknik direktör Serkan Özbalta, kariyerinde daha önce Manisa FK ve Ankara Keçiörengücü ile 2. Lig şampiyonluğu yaşamıştı. Tecrübeli çalıştırıcı, bu kez Erzurumspor FK'yı Süper Lig'e taşıma başarısı gösterdi.

Öte yandan Ahmet Dal, düzenlediği bir basın toplantısında teknik direktör Serkan Özbalta ile ilgili yaptığı açıklamada, "İnşallah Süper Lig'de de Serkan hocamızla devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.



Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör