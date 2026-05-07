Sipay Bodrum FK yarı finale yükseldi!

Trendyol 1.Lig Yükselme Play Off 1.Tur maçında Sipay Bodrum FK sahasında Atko Grup Pendikspor ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 2-0 kazanarak yarı finale yükseldi.
Bodrum FK'ye galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Soldo (kk) ve 80. dakikada Seferi kaydetti.
Bodrum FK, 1.Lig Yükselme Play Off yarı finalinde Çorum FK ile karşı karşıya gelecek. İki maç üzerinden oynanacak 2. turda takımlar 11 ve 15 Mayıs'ta karşılaşacak.
FİNAL KONYA'DA
Bu turu geçecek takım, 24 Mayıs Pazar günü Konya Büyükşehir Stadı'ndaki finalde Esenler Erokspor'un rakibi olacak.