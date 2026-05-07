Şok karar! 30 yaşında futbol kariyerini sonlandırıyor

Giriş Tarihi: 7.05.2026 12:16

Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Niklas Süle, sezon sonunda futbolu bırakacağını duyurdu.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'da forma giyen 30 yaşındaki Alman stoper Niklas Süle, sezon sonunda profesyonel futbol kariyerini noktalayacağını duyurdu.

Kulübün açıklamasında, "Niklas Süle, 2025-26 sezonunun sonunda profesyonel futbolu bırakacak. Süle'nin Borussia Dortmund ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2026'da sona eriyor." bilgisi verildi.

Açıklamada, "Süle, bir süredir futbolu bırakma fikriyle oynuyordu. Son kararını, dizinden sakatlandığı Hoffenheim maçından sonra verdi." ifadeleri kullanıldı.

Almanya Milli Takımı formasıyla 49 kez sahaya çıkan Süle, Bundesliga'da 299 maça çıktı.

