Son şampiyon yine finalde!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'in ardından finale çıkan diğer takım Paris Saint-Germain oldu. Paris'te oynanan ve uzun yıllar unutulmayacak maçta Bayern Münih'i 5-4 yenen PSG, dün de Alman ekibiyle deplasmanda 1-1 berabere kalınca final biletini aldı. Geçen sezon Devler Ligi'ni şampiyon tamamlayan Luis Enrique'nin takımı, dün adeta mücadeleye golle başladı. Kvaratskhelia, sol kanattan mathiş bir dribblingle taşıdığı topu penaltı noktasına çevirdi, Ballon d'Or'un sahibi Ousmane Dembele de usta işi bitirişle fileleri havalandırdı.

Tempolu maçta iki ekip de son ana kadar buldukları pozisyonları değerlendiremedi. Ancak 90+4'te Harry Kane sahneye çıktı ve golünü atarak tansiyonu yükseltti! Maç uzatmaya mı gidecek derken Bayern Münihli futbolcuların tepkileri altında Portekizli hakem Joao Pinheiro son düdüğü çaldı. PSG'li oyuncular ve teknik ekip büyük sevinç yaşadı. Alman devinde ise hayal kırıklığı vardı.





DEV MAÇ 30 MAYIS'TA

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde herkesin merakla beklediği Arsenal-PSG finali, 30 Mayıs Cumartesi günü oynanacak. TSİ 19.00'da başlayacak heyecan dolu müsabaka, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da gerçekleşecek.