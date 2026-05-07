Süper Lig’e yükselen Erzurumspor FK, başarısını kutladı!

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşarak Süper Lig'e yükselen Erzurumspor FK, başarısını İstanbul Boğazı'nda kutladı.

Özel bir tekneyle İstanbul Boğazı'nda düzenlenen kutlama organizasyonuna kulüp başkanı Ahmet Dal, oyuncular Eren Tozlu, Orhan Ovacıklı, Mustafa Fettahoğlu ve İlkan Sever'in yanı sıra davetliler ve mavi-beyazlı taraftarlar katıldı.

"ERZURUM, HER ŞEYİN EN İYİSİNE LAYIK"

Rekorlar kırarak şampiyon olduklarını vurgulayan başkan Ahmet Dal, "Bu organizasyonu hazırlayan Dadaşlar İstanbul'a, Fatih Doğan'a ve Halil Karapınar ağabeyimize çok teşekkür ediyorum. Burada bizimle beraber bu şampiyonluk coşkusuna ortak olan bütün dadaşlara kucak dolusu sevgilerimizi sunuyorum. Erzurumspor tarihe geçen bir şampiyonluk elde etti. Rekorlar kırarak bu şampiyonluğu kazandı. Her zaman söylediğimiz gibi Erzurum, her şeyin en iyisine layık. Yine bu sezon da hak ettiği yere, Süper Lig'e dönmüş oldu." diye konuştu.

"KULÜP NİCE HİKAYELER YAZACAK"

"Erzurumspor FK, Erzurum'dan ibaret değil." diyen Dal, şunları kaydetti:

"Tüm Türkiye'de Erzurumlular var. İstanbul'da çok kıymetli Erzurumlu hemşehrilerimiz var ve biz İstanbul'dan çok fazla destek aldık, ilham aldık. Zor zamanlardan geçerken bizi hiç yalnız bırakmadılar. Sadece İstanbul değil bölgedeki bütün statlarda maç yaparken bizi yalnız bırakmadılar. İstanbul olmazsa Süper Lig'in tadı yok. Biz Süper Lig'de İstanbul'da da önemli maçlara çıkacağız. Allah kısmet ederse inşallah Süper Lig'de de bu büyük taraftara layık bir şekilde takımımız sahaya çıkacak. Erzurum'a, Erzurumspor'a yakışır bir şekilde bu formayı temsil edecekler inşallah. Onlar bize destek olsun, onlar bizim arkamızda olsunlar. Allah'ın izniyle bu takım, bu kulüp nice hikayeler yazacak."

Zor şartlarda başarının geldiğini anlatan Dal, "Burada yanımda çok kıymetli futbolcu arkadaşlarımız var. Eren, Mustafa, Orhan, İlkan burada. Tabii ki onlar aslında beş sene önce zor şartlarda bu takım şampiyonluğa oynarken geldi ama bir sonraki sene düşmemeye oynayan takımda kalıyorsunuz. Bunlar çok önemli. Bunlar bu kulübün tarihinden, bu şehrin futbol geçmişinden asla silinmeyecek izler. Altın harflerle isimleri yazıldı. Ben onlara çok teşekkür ediyorum. O zor ve sıkıntılı zamanlardan geçerken onların bu takıma olan ilgileri ve aidiyet duyguları bizi bu noktaya getirdi. Onlarla beraber bir sürü futbolcu arkadaşımız var. O dönem altyapıdan kardeşlerimiz vardı. Takımın sahaya çıkması için mutlaka belli bir oyuncu havuzunuz olması gerekiyor. Onların hepsine çok teşekkür ediyorum. O günden bugüne emek veren bütün futbolcu arkadaşlarıma, teknik direktörlerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SÜPER LİG BAŞKA BİR DÜNYA"

Başkan Dal, Süper Lig'de kalıcı olmak için Erzurum'dan ve Erzurumlulardan destek beklediklerini ifade etti.

İnsanların Erzurumspor FK'yi özlediğinin altını çizen Dal, "Süper Lig başka bir ortam, başka bir dünya. Allah nasip ederse inşallah orada da aynı mücadeleyi göstereceğiz ama bu kardeşlerimizin vefasıyla bizim gece gündüz çalışmamızla, çabalamamızla ancak bu noktaya kadar gelebiliyoruz. Bundan sonrasında Süper Lig'de Erzurum'a ve Erzurumspor'a güçlü bir destek lazım." dedi.

Ahmet Dal, en kısa sürede yeni stadın temelinin atılacağının da müjdesini verdi.

EREN TOZLU: "LİG FARK ETMİYOR"

Mavi-beyazlı takımın golcü oyuncusu Eren Tozlu ise şunları söyledi:

"Benim için bu formayı giydiğim müddetçe lig fark etmiyor. Ben elimden geleni sahada her zaman yapmaya çalışıyorum. Bu dün de böyleydi, yarın da böyle olacak. Tabii ki inşallah devam ederim diye ümit ediyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Erzurum'da da çok güzel bir kutlama olmuştu. Bugün burada da çok güzel bir kutlama var. Taraftarlarımız burada, bizim için de çok güzel, farklı bir organizasyon oldu."

MUSTAFA FETTAHOĞLU: "KARİYERİMDEKİ İLK ŞAMPİYONLUK"

Erzurumspor FK'nin kanat oyuncusu Mustafa Fettahoğlu da şu değerlendirmede bulundu:

"Çok şükür. Öncelikle takım olarak inanılmaz bir sezon geçirdik. Gerçekten 1. Lig'de kırılması çok zor rekorlara imza atarak şampiyon olduk. Bireysel anlamda da bunu gollerimle kendi adıma süslemem benim için çok anlamlı oldu. Çünkü kariyerimdeki ilk şampiyonluk ve belki de en özeli olacak. Çünkü taraftarlarımız bunu çok özlemiş. Erzurum'daki, buradaki organizasyon her şey çok güzel. Herkesin eline emeğine sağlık diyorum."

ORHAN OVACIKLI: "TARAFTARLARIN SAYESİNDE KAZANDIK"

Erzurum ekibinin formasıyla 5 sezonu geride bırakan Orhan Ovacıklı, şunları ifade etti:

"Çok önemli bir organizasyondu. Öncelikle bu organizasyon için Dadaşlar İstanbul Grubu'na teşekkür ediyoruz. Biz şampiyonluğu onların sayesinde kazandık ki hem İstanbul'daki maçlarımızda hem diğer deplasmanlarımızda bizim her zaman yanımızda oldular. Biz deplasmanda en çok puan kazanan takım olduysak onların payı çok fazla, çok büyük. Onlara çok teşekkür ediyoruz ama bizim işimiz bitmediği gibi onların da işi bitmedi. Gelecek sezon İstanbul'da birçok deplasmanımız olacak. İnşallah inanıyorum ki tüm Türkiye'ye deplasman tribünü nasıl yapılır İstanbul'da gösterecekler."

İLKAN SEVER: "BU TAKIMIN PARÇASI OLMAK GURUR VERİCİ"

Erzurumspor FK'nin genç oyuncusu İlkan Sever, "Bu takımın parçası olmak gurur verici. Bütün taraftara çok teşekkür ediyorum." dedi. Konuşmaların ardından şampiyonluk kupası başkan Ahmet Dal'ın ellerinde havaya kalktı ve teknede büyük coşku yaşandı.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör