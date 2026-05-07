Torreira kalsın

Giriş Tarihi: 7.05.2026

Özel hayatında yaşadığı gelgitler ve milli takımdan davet almaması nedeniyle son dönemde performansında düşüş yaşasa da Uruguaylı futbolcu, deneyimli teknik direktörün gözdesi olmaya devam ediyor

MEHMET ÖZCAN
Şampiyonluğa gün sayan Galatasaray'da yeni sezondaki kadro planlaması merak ediliyor. İşte Lucas Torreira konusunda yaşananların perde arkası: 4.8 milyon Euro'ya imza atan Singo'nun ardından Sanchez'in ücreti 4.3 milyon Euro'ya çıkınca, Torreira zam beklentisine girdi ancak bu isteği sonuçsuz kaldı. Özel hayatında gelgitler yaşayan Uruguaylı yıldız, bu süreçte milli takıma seçilmemesine ve Dünya Kupası'nı kaçıracak olmasına çok üzüldü. Bu durum sezon sonuna doğru performansına yansıdı ve Torreira'da düşüş başladı. Teknik direktör Okan Buruk ise oyuncusundan memnun ve yeni sezonda da Torreira'nın takımda kalmasını istiyor. Güney Amerika'ya dönme hayalini her zaman dile getiren 30 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili kararını henüz vermedi. Lucas Torreira'nın, Galatasaray'la Haziran 2028 tarihine kadar mukavelesi sürüyor.

#GALATASARAY #LUCAS TORREİRA

