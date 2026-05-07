Giriş Tarihi: 8.05.2026 00:06

UEFA Avrupa Ligi finalinde Freiburg ile Aston Villa karşılaşacak!

UEFA Avrupa Ligi'nde rakiplerini yarı finalde saf dışı bırakan Alman temsilcisi Freiburg ve İngiliz ekibi Aston Villa, finale kaldı.

AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında yarı final rövanş maçları tamamlandı.

İngiltere temsilcilerinin karşılaştığı mücadelede Nottingham Forest'ı Villa Park'ta ağırlayan Aston Villa, Ollie Watkins'in 36, Emiliano Buendia'nın penaltıdan 58 ve John McGinn'in 77 ve 80. dakikalarda attığı gollerle 4-0 galip geldi.

İlk maçı 1-0 kaybeden Aston Villa, bu galibiyetle adını finale yazdırdı.

Diğer yarı final maçında ise Almanya ekibi Freiburg, Europa-Park-Stadı'nda ağırladığı Portekiz temsilcisi Braga'yı 3-1 mağlup etti.

Freiburg, Lukas Kübler'in 19 ve 72, Johan Manzambi'nin 41. dakikada attığı gollerle galibiyete ulaştı. Mario Dorgeles'in 6. dakikada kırmızı kart gördüğü konuk takımın golünü, 79. dakikada Pau Victor attı.

Freiburg ile Aston Villa arasındaki Avrupa Ligi final maçı, 20 Mayıs'ta Beşiktaş Park'ın ev sahipliğinde yapılacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#ASTON VİLLA #UEFA AVRUPA LİGİ #NOTTİNGHAM FOREST #BRAGA #FREİBURG

