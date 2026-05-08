Alanyaspor, Kayserispor maçına hazır!

Giriş Tarihi: 8.05.2026 22:21

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak Alanyaspor'da hazırlıklar noktalandı.

Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında yarın evinde oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde teknik direktör Joao Pereira yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel varyasyonlarla sona erdi.

Alanya Oba Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak Alanyaspor-Kayserispor karşılaşmasını hakem Yasin Kol yönetecek.

Alanyaspor'da Ümit Akdağ, Nuno Lima, Maestro ve Ruan, kart cezası nedeniyle forma giyemeyecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
