Augusto’yu Benfica istiyor

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da transferden kulübün geleceğine kadar birçok konu hakkında açıklamalarda bulundu. İşte satır başları:

"KADROMUZDAN 7-8 oyuncumuza talip olan takımlar var. Felipe Augusto da bunlardan biri. Kendisine 4 kulüpten teklif bulunuyor. Bunlardan biri de Portekiz ekibi Benfica, değerlendireceğiz.

SIDNY Lopes Cabral, izleme ekibimizin beğendiği bir oyuncuydu. Anders Drayer ise şu an bilgim olan bir oyuncu değil.

FATİH Tekke hocamızın Ernest Muçi konusundaki görüşü olumlu duruyor.

GEÇEN sezon olduğu gibi son karar hocamıza ait olacak.

YAPILANMANIN ilk yılını ciddi ciddi planladık. Tecrübeli isimlerle genç oyuncular da alacağız. 7-8 transfer olacak."

KUPAYI ALACAĞIZ

BAŞKAN Ertuğrul Doğan, Türkiye Kupası'nı almak istediklerini belirtip, "Kupaların hepsine talibiz. Sonuna kadar mücadele edeceğiz. Avrupa için daha geniş bir kadro kuracağız. 2 transfer yaptık, birçok isimle de görüşmeler son aşamaya geldi. Rakiplerimizin 7-8'de 1'i kadar bütçelerle oynuyoruz. Buna rağmen Fatih Tekke ve oyuncularımız çok iyi bir mücadele gösterdi" diye konuştu.



BATAGOV 4 AY YOK!

Sakatlığından dolayı sezonu kapatan Trabzonspor'un başarılı stoperi Arseniy Batagov, operasyon geçirdi. Bordo-mavililerden yapılan açıklamada, "Batagov'a, yaşadığı sakatlığın ardından Londra'daki Fortius Cerrahi Merkezi'nde sağ dizine yönelik artroskopik dış menisküs tamiri operasyonu gerçekleştirilmiştir" denildi. Ukraynalı defans oyuncunun, 4 ay sonra sahalara dönebileceği öğrenildi.