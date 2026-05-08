Aziz Yıldırım’dan, derneklere ve taraftarlara çağrı!

Giriş Tarihi: 8.05.2026 16:31 Son Güncelleme: 8.05.2026 16:40

Fenerbahçe’de başkan adayı Aziz Yıldırım, derneklere ve taraftara çağrıda bulundu

Aziz Yıldırım, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Değerli Fenerbahçeliler, Fenerbahçe Spor Kulübü'nde uzun yıllar yöneticilik ve başkanlık yaptım. İyi ve kötü günlerimiz oldu. Büyük mücadeleleri birlikte verdik. Birçok engeli birlikte aştık. Fenerbahçe düşmanlarıyla birlikte mücadele ettik.

İyisiyle kötüsüyle, acısıyla tatlısıyla, bütün ömrümü Fenerbahçe'ye verdim. Fenerbahçe'yi her şeyden çok sevdim ve her şeyden çok Fenerbahçe için mücadele ettim.

Arkadaşlarımla birlikte şirketler kurduk, tesisler yaptık ve şampiyonluklar kazandırdık. Bunları yaparken bazı kırgınlıklar yaşamış olabiliriz. Şimdi bu kırgınlıkları onarmanın vakti geldi.

Benim her zaman olduğu gibi zor zamanlarda yoldaşım olan Fenerbahçelilere karşı vicdani bir sorumluluğum var.

Gelin geçmişte yaşanan kırgınlıkları bir kenara koyalım. Camia içinde bir ve beraber olalım. Fenerbahçelileri ayrıştırmadan tek vücut olarak, mücadelemizi ve konsantrasyonumuzu rakiplerimize karşı verelim.

Tüm Fenerbahçelileri seviyorum. Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum."

