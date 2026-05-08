Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
Giriş Tarihi: 8.05.2026 11:08 Son Güncelleme: 8.05.2026 11:18

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında oynanacak müsabakalarda görev yapacak hakemler belli oldu. Beşiktaş-Trabzonspor maçına Oğuzhan Çakır atandı.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
  • ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.

Süper Lig'de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:

Yarın

20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak

20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova

20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay

20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler

20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe

20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın

20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol

20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

#OĞUZHAN ÇAKIR #GÖZTEPE #RAMS BAŞAKŞEHİR #SAMSUNSPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA