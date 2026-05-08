Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı yarın aynı saatte oynanacak 9 maçla yaşanacak. Söz konusu müsabakalarda düdük çalacak hakemler de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden duyuruldu. Beşiktaş ile Trabzonspor arasında oynanacak maçı Oğuzhan Çakır yönetecek.



Süper Lig'de 33. haftanın programı ve düdük çalacak hakemler şöyle:



Yarın



20.00 Göztepe - Gaziantep FK: Batuhan Kolak



20.00 RAMS Başakşehir - Samsunspor: Gürcan Hasova



20.00 Konyaspor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan



20.00 Galatasaray - Antalyaspor: Çağdaş Altay



20.00 Eyüpspor - Çaykur Rizespor: Halil Umut Meler



20.00 Kocaelispor - Fatih Karagümrük: Adnan Deniz Kayatepe



20.00 Gençlerbirliği - Kasımpaşa: Cihan Aydın



20.00 Corendon Alanyaspor - Kayserispor: Yasin Kol



20.00 Beşiktaş - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

