Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Can Uzun'un golü Borussia Dortmund'u durduramadı!
Giriş Tarihi: 9.05.2026 00:15

Can Uzun'un golü Borussia Dortmund'u durduramadı!

Bundesliga'nın 33. haftasında Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt karşısında 3-2 galip geldi.

AA
Can Uzun’un golü Borussia Dortmund’u durduramadı!
  • ABONE OL

Milli futbolcu Can Uzun, Almanya Bundesliga'da Eintracht Frankfurt'un deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 yenildiği maçın 2. dakikasında karşılaşmanın ilk golünü kaydetti.

Bundesliga'nın 33. haftasında Eintracht Frankfurt, deplasmanda Borussia Dortmund'a 3-2 mağlup oldu.

Konuk ekip, henüz 2. dakikada Can Uzun'un golüyle 1-0 öne geçti. 20 yaşındaki milli futbolcu, Bundesliga'da bu sezon 20 maçta 8 gole ulaştı.

Borussia Dortmund, 42. dakikada Guirassy ve 45+1. dakikada Schlotterbeck'in golleriyle ilk yarıyı 2-1 üstün bitirdi.

Samuele Inacio, 72. dakikada farkı ikiye çıkarırken 87. dakikada Jonathan Burkardt, kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti: 3-2.

Bu sonuçla Eintracht Frankfurt, ligde 43 puanda kaldı. İkinci sıradaki Borussia Dortmund ise puanını 70'e yükseltti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BORUSSİA DORTMUND #EİNTRACHT FRANKFURT #BUNDESLİGA #CAN UZUN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Can Uzun'un golü Borussia Dortmund'u durduramadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA